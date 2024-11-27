В США начали масштабное расследование в отношении Microsoft

28 ноября 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

Расследование касается использования компанией своего офисного пакета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft. Расследование касается использования компанией своего офисного пакета и программного обеспечения безопасности для усиления своих позиций на рынке облачных технологий, пишет Bloomberg. «Особое беспокойство ФТК вызывает тот факт, что Microsoft, используя свои продукты, может привязывать пользователей к своим облачным решениям. Это становится проблематичным в свете их значительных государственных контрактов, включая сделки с Пентагоном», — отмечает источник Bloomberg. В рамках расследования ФТК уже направила Microsoft запрос, содержащий требование предоставить все необходимые данные. Bloomberg добавляет, что на следующей неделе представители ФТК планируют встречи с конкурентами Microsoft для дополнительного изучения практик работы корпорации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft. Расследование касается использования компанией своего офисного пакета и программного обеспечения безопасности для усиления своих позиций на рынке облачных технологий, пишет Bloomberg. «Особое беспокойство ФТК вызывает тот факт, что Microsoft, используя свои продукты, может привязывать пользователей к своим облачным решениям. Это становится проблематичным в свете их значительных государственных контрактов, включая сделки с Пентагоном», — отмечает источник Bloomberg. В рамках расследования ФТК уже направила Microsoft запрос, содержащий требование предоставить все необходимые данные. Bloomberg добавляет, что на следующей неделе представители ФТК планируют встречи с конкурентами Microsoft для дополнительного изучения практик работы корпорации.