В США начали масштабное расследование в отношении Microsoft

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft. Расследование касается использования компанией своего офисного пакета и программного обеспечения безопасности для усиления своих позиций на рынке облачных технологий, пишет Bloomberg.
«Особое беспокойство ФТК вызывает тот факт, что Microsoft, используя свои продукты, может привязывать пользователей к своим облачным решениям. Это становится проблематичным в свете их значительных государственных контрактов, включая сделки с Пентагоном», —
В рамках расследования ФТК уже направила Microsoft запрос, содержащий требование предоставить все необходимые данные. Bloomberg добавляет, что на следующей неделе представители ФТК планируют встречи с конкурентами Microsoft для дополнительного изучения практик работы корпорации.
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