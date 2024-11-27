27 ноября 2024

В США начали масштабное расследование в отношении Microsoft

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Расследование касается использования компанией своего офисного пакета Фото:

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft. Расследование касается использования компанией своего офисного пакета и программного обеспечения безопасности для усиления своих позиций на рынке облачных технологий, пишет Bloomberg.

«Особое беспокойство ФТК вызывает тот факт, что Microsoft, используя свои продукты, может привязывать пользователей к своим облачным решениям. Это становится проблематичным в свете их значительных государственных контрактов, включая сделки с Пентагоном», — отмечает источник Bloomberg.

В рамках расследования ФТК уже направила Microsoft запрос, содержащий требование предоставить все необходимые данные. Bloomberg добавляет, что на следующей неделе представители ФТК планируют встречи с конкурентами Microsoft для дополнительного изучения практик работы корпорации.

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Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft. Расследование касается использования компанией своего офисного пакета и программного обеспечения безопасности для усиления своих позиций на рынке облачных технологий, пишет Bloomberg. «Особое беспокойство ФТК вызывает тот факт, что Microsoft, используя свои продукты, может привязывать пользователей к своим облачным решениям. Это становится проблематичным в свете их значительных государственных контрактов, включая сделки с Пентагоном», — отмечает источник Bloomberg. В рамках расследования ФТК уже направила Microsoft запрос, содержащий требование предоставить все необходимые данные. Bloomberg добавляет, что на следующей неделе представители ФТК планируют встречи с конкурентами Microsoft для дополнительного изучения практик работы корпорации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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