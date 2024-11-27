Политолог: Запад понимает, что «скинуть» Лукашенко невозможно

Западные политики понимают, что «скинуть» президента Белоруссии Александра Лукашенко сейчас невозможно. Поэтому выборы, намеченные на январь 2025 года, пройдут в республике спокойно, поделился в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Запад понимает, что сейчас „скинуть“ Лукашенко фактически невозможно. Еще после возвращения Россией Крыма он потерял в глазах Запада свой статус „последнего диктатора Европы“. Факт проведения Россией СВО прибавляет в некоторой степени устойчивости политическому режиму Лукашенко. Поэтому выборы 2025 года будут максимально спокойными, как и выборы 2015 года», — убежден эксперт.
Выборы президента Белоруссии состоятся в январе 2025 года. Дата голосования перенесена с августа. Лукашенко уже заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы республики.
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