Beko и Tefal заявили о повышении цен на бытовую технику

Производители бытовой техники из России и из-за рубежа подняли цены на свою продукцию для торговых сетей на 10%. Владельцы брендов Tefal и Beko уже направили ритейлерам и дистрибуторам уведомление о росте цен.
«Сразу два крупных производителя бытовой техники направили ритейлерам и дистрибуторам уведомления о росте отпускных цен. Так, французская компания „Группа ‚СЕБ-Восток‘“ (Tefal, Rowenta, Krups и др.) в середине ноября отправила уведомление о повышении цен в среднем на 10%», — сообщает газета «Коммерсант».
В компании рост цен с 1 января 2025 года оправдывают ростом стоимости комплектующих, логистических затрат и увеличением стоимости оборотного капитала. Также компания IPH appliances, принадлежащая турецкой Arcelic, выкупившей у американцев заводы и бренды Beko, Indesit, Grundig и другие, уведомила о повышении цен со 2 декабря. Причем рост стоимости коснется и локальной, и импортной продукции, однако неизвестно, насколько процентов увеличится цена.
Годовая инфляция в России с 19 по 25 ноября ускорилась с 8,68% до 8,78%, передает RT. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, Центробанк сейчас находится в «переломной точке» в борьбе с инфляцией.
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