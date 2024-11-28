ВСУ атаковали Кубань беспилотниками

На территорию Краснодарского края была осуществлена атака украинскими беспилотниками. В Славянске-на-Кубани и хуторе Чигрина были повреждены жилые дома и автомобиль, пострадала одна женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Этой ночью наши ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край — два района подверглись массированной атаке беспилотников», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. В ходе инцидента в Славянске-на-Кубани обломки одного из БПЛА упали во двор частного домовладения, что привело к разрушению окон и травме хозяйки дома. Также в одном из дворов поврежден автомобиль.
На месте происшествия работают экстренные службы, проводится оценка ущерба и организуется помощь пострадавшим. Главы районов активно докладывают о ситуации. По словам главы региона, в ближайшее время будет дана оценка ущербу и оказана помощь в восстановлении имущества.
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