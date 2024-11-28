Регионам предложат дать право ограничивать постановку мигрантов на учет

28 ноября 2024 в 06:59 Размер текста - 17 +

У регионов может появится больше полномочий при реализации миграционной политики Фото: Илья Московец © URA.RU Регионам предложат право ограничивать постановку мигрантов на учет. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. «Законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение депутатами „Справедливая Россия — За правду“. Инициатива предлагает передать регионам РФ полномочия по ограничению постановки иностранных граждан на миграционный учет», — сообщают РИА «Новости». По данным Миронова, который ссылается на статистику МВД РФ, на 1 сентября 2024 года в России прибывает около 6,2 млн мигрантов. По мнению законодателей, принятие их инициативы ликвидирует переизбыток мигрантов в крупных городах и решит проблему рабочей силы в менее развитых субъектах. Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в середине 2025 года в Москве начнут использовать цифровой профиль иностранного гражданина. Москва также станет площадкой для апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан, взяв на себя все расходы по реализации этого проекта, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регионам предложат право ограничивать постановку мигрантов на учет. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. «Законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение депутатами „Справедливая Россия — За правду“. Инициатива предлагает передать регионам РФ полномочия по ограничению постановки иностранных граждан на миграционный учет», — сообщают РИА «Новости». По данным Миронова, который ссылается на статистику МВД РФ, на 1 сентября 2024 года в России прибывает около 6,2 млн мигрантов. По мнению законодателей, принятие их инициативы ликвидирует переизбыток мигрантов в крупных городах и решит проблему рабочей силы в менее развитых субъектах. Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в середине 2025 года в Москве начнут использовать цифровой профиль иностранного гражданина. Москва также станет площадкой для апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан, взяв на себя все расходы по реализации этого проекта, пишет «Национальная служба новостей».