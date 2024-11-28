Регионам предложат дать право ограничивать постановку мигрантов на учет

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Универсальный миграционный центр. Екатеринбург , мигранты, очередь , универсальный миграционный центр, умц, миграционный учет
У регионов может появится больше полномочий при реализации миграционной политики Фото:

Регионам предложат право ограничивать постановку мигрантов на учет. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

«Законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение депутатами „Справедливая Россия — За правду“. Инициатива предлагает передать регионам РФ полномочия по ограничению постановки иностранных граждан на миграционный учет», — сообщают РИА «Новости».

По данным Миронова, который ссылается на статистику МВД РФ, на 1 сентября 2024 года в России прибывает около 6,2 млн мигрантов. По мнению законодателей, принятие их инициативы ликвидирует переизбыток мигрантов в крупных городах и решит проблему рабочей силы в менее развитых субъектах.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в середине 2025 года в Москве начнут использовать цифровой профиль иностранного гражданина. Москва также станет площадкой для апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан, взяв на себя все расходы по реализации этого проекта, пишет «Национальная служба новостей».

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Регионам предложат право ограничивать постановку мигрантов на учет. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. «Законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение депутатами „Справедливая Россия — За правду“. Инициатива предлагает передать регионам РФ полномочия по ограничению постановки иностранных граждан на миграционный учет», — сообщают РИА «Новости». По данным Миронова, который ссылается на статистику МВД РФ, на 1 сентября 2024 года в России прибывает около 6,2 млн мигрантов. По мнению законодателей, принятие их инициативы ликвидирует переизбыток мигрантов в крупных городах и решит проблему рабочей силы в менее развитых субъектах. Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в середине 2025 года в Москве начнут использовать цифровой профиль иностранного гражданина. Москва также станет площадкой для апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан, взяв на себя все расходы по реализации этого проекта, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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