Рябков: Россия заставит США дрожать за вмешательство в украинский конфликт

Американские политики и все прочие, кто легко рассуждает о поставках дальнобойных ракет Украине, столкнутся с тем, что США охватят дрожь и оторопь после вмешательства России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Американские планировщики, политики с невероятной легкостью рассуждают о географии применения их [дальнобойных] средств [на Украине]. <...> Мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — подчеркнул Рябков в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что Вашингтон уже давно доказал, что является прямым участником конфликта на Украине.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что США своими действиями уже давно перешли обозначенные Россией красные линии. Он подчеркнул, что РФ будет пресекать любые агрессивные действия со стороны США.
После того как были зафиксированы первые случаи применения Украиной ракет ATACMS, Россия в ответ поразила завод «Южмаш» в городе Днепропетровск 22 ноября. Для этого она впервые применила ракетную систему «Орешник». Она способна поразить цель на расстоянии до 5,5 тысячи километров.
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