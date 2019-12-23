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Экс-депутат парламента Пермского края остался без важного поста

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, кузьмицкий геннадий
Геннадий Кузьмицкий вновь покинет Пермский пороховой заводФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Геннадий Кузьмицкий покинет пост помощника директора «Пермского порохового завода» (ППЗ). Об этом Кузьмицкий сообщил в беседе с корреспондентом «URA.RU». Он уточнил, что директор завода принял решение не продлевать с ним контракт на 2020 год.

«С 1 января на „Пермском пороховом заводе“ я не работаю. Мне сказали, не объяснив причин, что в моих услугах завод больше не нуждается», — заявил Кузьмицкий, пояснив, что работал в должности помощника директора ППЗ «почти три года».

Экс-депутат краевого парламента также сказал, что продолжит преподавательскую деятельность — Кузьмицкий является сотрудником Пермского военного института войск нацгвардии РФ, факультет артвооружения.

Геннадий Кузьмицкий с 1990-х до середины 2000-х являлся руководителем «Пермского порохового завода». С 2006 по 2016 годы, в течение двух сроков, был депутатом парламента Прикамья.

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