Записи свердловских школьников в соцсетях читают их классные руководители

Учителя читают все, что пишут их ученики в интернете Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В Свердловской области классные руководители и администрация общеобразовательных школ отслеживают записи школьников в социальных сетях. В Департаменте информационной политики региона сообщили, что в течение года, пока идет наблюдение, удалось выявить более тысячи записей с признаками агрессии или подавленного настроения подростков.

В департаменте на запрос «Радио Свобода» пояснили, что для школ такие записи стали сигналом, и с детьми проводили работу с целью стабилизировать эмоциональное состояние ребёнка.

Педагоги свердловских школ подтвердили, что действительно отслеживают записи своих учеников во «ВКонтакте», Facebook и других соцсетях. «Особое внимание требуют уделять экстремизму, группам смерти, порнографии и другому нежелательному контенту», — рассказали в школах. В некоторых учебных учреждениях даже установили программу- разработку пермских IT-специалистов, которая позволяет отследить присутствие ребенка в опасных группах в соцсетях, интересуется ли преступным миром, смотрит ли ресурсы, способные вызвать депрессию.

Как уточняется на сайте «Эхо Москвы», ранее следить за школьниками в соцсетях обязали школы Москвы, Хакасии и ХМАО.