Сельдерей претендует на титул самого дорогого овоща на Ямале. Как следует из чека, опубликованного одной из жительниц Надыма в социальной сети «ВКонтакте», один стебель, купленный ею в магазине «Монетка», обошелся в 1000 рублей.
«Вчера в „Монетке“ купила самый дорогой сельдерей в моей жизни! — написала автор, имя которой выяснить не удалось. — Будьте внимательней при покупках! Проверяйте чек!» Судя по указанной информации, сельдерей оказался самой дорогой позицией в чеке — бутылка вина обошлась покупательнице в 400 рублей, а кусок свиного окорока — в 250 рублей.
В комментариях указывается, что скорее всего речи о намеренном обмане покупателя не идет, а имеет место техническая ошибка. Тем не менее некоторые пользователи указали, что такие ошибки почему-то чаще всего случаются в пользу продавцов, но не покупателей.
Редакция «URA.RU» попыталась связаться с представителями торговой сети «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд», Екатеринбург). Получить оперативный комментарий по возникшей ситуации не удалось — запрос был отправлен по электронной почте.
Ранее «URA.RU» рассказывало об аналогичной ситуации, с которой столкнулся житель Тюменской области в торговой сети «О’Кей». Тогда местному жителю продали огурцы по цене 10 тысяч рублей за килограмм. Учитывая, что средний вес стебля сельдерея варьируется от 100 до 300 граммов, то цена приближается к стоимости тюменских огурцов.