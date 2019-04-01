Магазин торговой сети «О’кей» в Тюмени предложил покупателю купить огурцы за 10 тысяч рублей. Об этом сообщил подписчик группы «Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».
«Шиковал. Просто взвесил огурцы. Вот по какой цене мне их предложил купить огурцы [магазин] «Окей», — написал автор. В качестве доказательства автор прикрепил к публикации фотографию ценника, который выдали электронные весы. За 0,5 кг длинноплодных огурцов нужно было заплатить 5,5 тысяч рублей.
В комментариях под постом пользователи поделились своими предположениями высокой цены на овощи. «Эти огурцы сам Папа Римский растил!!!». — написал Иван Кромм, «Молодильные огурцы, элитные, должно быть», — предположила Эмилия Рубина, «У них часто сбой бывает на овощах-фруктах», — отметила Алина Никитина.
В самом магазине «О’кей» корреспонденту «URA.RU» отметили, что это не резкое повышение цен на товары, а ошибка покупателя. «Это блокированная карточка: покупатель нажал не на ту клавишу на весах. У нас нет таких огурцов в продаже: у нас есть огурцы длинноплодные штучные, но не за килограмм. В таких случаях пробивается цена 9999 рублей», — отметили в магазине.