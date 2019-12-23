Инсайдер: пермский губернатор в растерянности из-за действий депутата Госдумы от своего региона

Пермский депутат Госдумы Алексей Бурнашов заявил о досрочном сложении депутатских полномочий, а потом отозвал свое заявление Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатору Пермского края Максиму Решетникову звонили из Москвы после заявления о сложении полномочий депутатом Госдумы Алексеем Бурнашовым. Об этом «URA.RU» рассказал источник, близкий к краевому правительству. Он пояснил, что руководство региона в растерянности и не знает, как относиться к неожиданному посту Бурнашова в Facebook.

«Решетникову позвонили из Москвы, спросили, согласовывал ли он такое заявление. Он ответил, что нет. После этого краевая администрация пыталась дозвониться до Бурнашова», — пояснил «URA.RU» инсайдер. Сообщается, что главу региона попросили решить дальнейшую судьбу Бурнашова. В пресс-службе краевой администрации отказались от комментариев.

Сам Бурнашов заявил «URA.RU», что написал пост в Facebook из-за угроз в свой адрес, но после принесенных извинений со стороны недругов он отзовет свое заявление о досрочном сложении полномочий.

Собеседник «URA.RU», близкий к руководству регионом, пояснил, что сейчас не так важны причины заявления об уходе, сколько последствия такого сообщения. По одной из версий, руководство края убедило Бурнашова «досидеть» до 2021 года, чтобы не проводить досрочные выборы. «В этом случае есть риск, что он опять может сделать подобное заявление. Поэтому ему, скорее всего, предложат удалиться из всех соцсетей и попросят дать обещание не делать публичных высказываний», — пояснил «URA.RU» инсайдер. По его мнению, неожиданным поступком Бурнашов поставил крест на своей политической карьере.