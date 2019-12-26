Мэрия Челябинска отказала победителю аукциона в контракте на полмиллиарда рублей

Контракт на уборку улиц получит второй участник тендера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирма, выигравшая тендер на уборку улиц в Советском и Центральном районе Челябинска ценой в 500 млн рублей, не получит этот контракт. Договор будет заключен с организацией, просившей за свои услуги на 10 млн рублей больше, заявили «URA.RU» в администрации Челябинска.

Как и предполагалось, сведения, что ООО «Ант» работало по субподряду с одним из крупнейших предприятий дорожной отрасли Югры, не подтвердились. Представленные документы не соответствовали дейсвительности. Соответственно, фирма не подпадает под параметры тендера. Договор будет заключен с ООО «Стройтех», которое также принимало участие в конкурсе.

«ООО „Ант“ не смогло подтвердить свой двухлетний опыт работы на рынке. Сейчас принимается решение, будем ли мы обращаться в правоохранительные органы», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Также, по словам источника в администрации, городские власти рассматривают возможность обратиться в УФАС. «Речь идет о включении фирмы в перечень недобросовестных поставщиков», — пояснил он. Получить оперативный комментарий участников конкурса на момент подготовки новости не удалось.