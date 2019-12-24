Ринат Кучитаров отправил специальный запрос в Сургут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирму, выигравшую тендер на 500 млн рублей по уборке улиц в зимний период в Советском и Центральном районе Челябинска, заподозрили в мошенничестве. В мэрии решили проверить, насколько достоверны документы ООО «Ант», ставшего победителем аукциона. Коммерческая организация представила бумаги, согласно которым, предприятие работало в ХМАО. Документы оказались недействительными, сообщили «URA.RU» источники в мэрии.

ООО «Ант» зарегистрировано в Челябинске. Согласно сервису СБИС, основные виды деятельности — поставка компьютеров, периферийного оборудования, полиграфия, торговля мебелью, оргтехникой. Учредитель и директор — предприниматель Евгений Клепиков. «Ант» опустил цену тендера с 510 до 500 млн рублей и выиграл у конкурента, ООО «Стройтех». «Ант» в качестве подтверждения своей деятельности представил копию договора субподряда с одним из крупнейших предприятий дорожной отрасли в ХМАО, зарегистрированном в Сургуте.

«Организатором тендера выступило управление дорожного хозяйства мэрии (УДС). Начальник УДС Ринат Кучитаров отправил запрос в Сургут, руководству той фирмы, с который якобы у „Анта“ был договор субподряда. Оттуда на имя Кучитарова пришел ответ, что никогда с ООО „Ант“ никаких деловых отношений не было. Представленные бумаги оказались поддельными. Договор с ООО „Ант“ заключать теперь не будут, а контракт может достаться ООО „Стройтех“», — рассказал источник в мэрии.

Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафанов сообщил «URA.RU», что деятельность ООО «Ант» проверялась и был отправлен запрос в Сургут. «Не подтвердилось, что эта фирма работала в ХМАО. В УДС будут принимать решение о смене подрядчика», — заявил Сафонов.

По данным «URA.RU», материалы по деятельности ООО «Ант» собираются направить в прокуратуру. Получить комментарий представителей фирмы не удалось.