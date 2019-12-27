Пассажир самолета, потерпевшего крушение в Алма-Ате, раскрыл подробности катастрофы

Гульнара Кошенова, пассажирка лайнера Fokker-100, который попал в авиакатастрофу в Алма-Ате, рассказала, что происходило на борту во время крушения самолета. Отрывок передачи «60 минут», куда пригласили пострадавшую, опубликовала в Telegram ведущая программы Ольга Скабеева.
«Я пригнулась, когда все это начало падать, в колени головой. Когда подняла голову, уже передней части не было. Салон внутрь как будто изогнулся», — сообщила женщина. По ее словам, самолет начало трясти сразу после того, как он взлетел. Через некоторое время толчки стали сильнее, на борту замигали аварийные сигналы, а из верхних отсеков начал падать багаж.
Женщина добавила, что пассажирам пришлось выбить аварийную дверь, чтобы покинуть самолет. Мужчины помогали всем остальным пассажирам выбираться наружу. Женщина также рассказала, что в результате аварии пострадали дети — у многих из них были переломы. При этом пассажиры долго дожидались приезда медиков, отметила Кошенова. Выбираться из самолета выжившим пришлось по темноте, через снег и ямы, так как катастрофа произошла рано утром.
Лайнер авиакомпании Bek Air направлялся из Алма-Аты в Нур-Султан утром 27 декабря, однако на взлете потерял высоту и при падении врезался в двухэтажную постройку, напоминает «Утро.ру». В это время на борту были 93 пассажира и пять членов экипажа. Сообщается, что среди них не было российских граждан. 12 человек погибли, 10 пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии, передает «Федеральное агентство новостей».