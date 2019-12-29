Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад

Внуки Керсти Кальюлайд изучают русский язык Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ETV+.

«вВ нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство», — приводит ТАСС слова эстонского лидера.

Также Кальюлайд призналась, что задуматься о вопросе прав русскоязычных жителей Эстонии заставил ее сын. По ее словам, однажды он пришел из школы и спросил? почему в Эстонии плохо быть русским. Тогда глава государства осознала, что «приняла образ мыслей некоторых людей» и решила обсуждать эту проблему публично.

В апреле после встречи с президентом России Владимиром Путиным Кальюлайд заявила, что когда система образования в Эстонии перейдет на национальный язык, в стране закроются русские школы. Останется лишь небольшое количество русскоязычных образовательных учреждений, которые продолжат изучать русскую культуру, литературу и язык.