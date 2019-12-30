Российская компания «Газпром» подписала с Киевом мировое соглашение по антимонопольному спору. Об этом в своем Facebook написал замминистра юстиции Украины Иван Лищина.
Согласно протоколу о газовом сотрудничестве между странами от 20 декабря, Киев должен был отказаться от всех антимонопольных претензий к «Газпрому», а российская сторона отозвать из суда в Женеве иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.
«Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная», — заявил Лищина. По его словам, Россия отозвала свои требования, а Киев не нарушил своего правила «не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию».
В качестве доказательства политик опубликовал фотографию документа, на котором стоят подписи зампреда правления «Газпрома» Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи. Лищина подытожил, что соглашение дает надежду на заключение долгосрочных контрактов на транзит газа между Россией и Украиной.
Как писало «URA.RU» ранее, Россия, Украина и Еврокомиссия договорились заключить мировое соглашение. Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщал, что документ будет подписан 29 декабря, пишет агентство Nation News. После этого с имущества «Газпрома» в Европе снимут все аресты. До этого «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда, напоминает телеканал 360.