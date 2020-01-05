В Челябинской области в ДТП погибли активист КПРФ и его семья

Утром 5 января в районе челябинского города Сим в аварии погиб активист КПРФ Андрей Мокеев. Также жертвами ДТП стали его супруга и младший сын. Об этом сообщается на странице регионального отделения партии во «ВКонтакте».
«Сегодня утром в страшном ДТП рядом с городом Сим Челябинской области вместе с женой и маленьким ребёнком трагически погиб наш товарищ, активист КПРФ с 2010 года Андрей Мокеев. Вечная Память. Его (второй) сын находится в реанимации (сломана ладошка и ключица)», — говорится в сообщении. Друзья семьи объявили сбор средств для помощи пострадавшему ребенку.
Столкновение, как ранее сообщало «URA.RU», произошло в 08:40 утра. Водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Mitsubishi Pajero. Семья, по данным СМИ, ехала в Volkswagen.