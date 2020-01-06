Спикер парламента Эстонии выступил против приезда Путина

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что приглашение президента РФ Владимира Путина в Эстонию на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов было ошибкой.
«Мне очень жаль, что президент [Эстонии Керсти Кальюлайд] позвала Путина. Надеюсь, что он не приедет сюда, и она должна была бы об этом подумать», — передает слова Пыллуааса ТАСС.
По словам спикера эстонского парламента, прошлая встреча Путина и Кальюлайд оказалась безрезультатной. В апреле 2019 года Кальюлайд посетила церемонию открытия отреставрированного здания посольства Эстонии в Москве, после чего российский лидер принял коллегу в Кремле. Она, в свою очередь, пригласила президента РФ принять участие в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов, который состоится 17—19 июня 2020 года в Тарту.