Жириновский назвал причину конфликтов на Ближнем Востоке

Владимир Жириновский объяснил, зачем США начали новый конфликт на Ближнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причиной конфликта на Ближнем Востоке являются расположенные там запасы нефти и газа. Такое мнение высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Первая причина такого столкновения разных государств в этом регионе мира — это, конечно, нефть, газ. Огромное количество. И Европа нуждалась в арабской нефти, газе, и Америка», — цитирует политика РИА «Новости».

Жириновский добавил, что также нельзя исключать и экономическую составляющую. Он считает, что на войне есть победители в военном и экономическом плане. Россия может выиграть в экономическом плане, однако радости от этого не будет, поскольку другие страны будут страдать, заявил политик.

Кризиса с поставками нефти из-за конфликтов на Ближнем Востоке нет, однако для США выгодно «выбить» Китай из получателей такой нефти, отметил Жириновский. Он добавил, что таким образом американские власти хотят замедлить развитие Китая.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Атаку лично санкционировал президент США. Власти Ирана обещали отомстить Вашингтону. В ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, напоминает деловая газета «Взгляд».