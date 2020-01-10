Власти пообещали вернуть уральцам телевидение после жалобы Путину

Махневцы начали болеть, переживая из-за неработающих телевизоров Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Свердловские власти отреагировали на письмо жителей села Махнево президенту РФ Владимиру Путину, в котором они пожаловались на отсутствие телевидения в течение полугода. Телевизоры махневцев не работают с 3 июня 2019 года, после перехода на цифровое вещание.

«Главе Махнево поручено в выходные совершить подворовый обход жителей, оставивших свои подписи под обращением к Президенту РФ с жалобой на отсутствие телесигнала, и провести индивидуальную работу со всеми жильцами, чтобы оценить реальную потребность в поддержке», — сообщили «URA.RU» в департаменте информации Свердловской области.

Ранее 126 жителей Махнево подписались под обращением к Путину. После перехода на цифровое вещание жители Махнево попали в число 2% жителей страны, кому не будут подключать цифровое ТВ, а предлагают купить спутниковые тарелки. Покупка тарелки за 6500 рублей по карману не всем жителям Махнево, а компенсацию выплачивают лишь тем, кто имеет доход ниже прожиточного минимума. Жители возмущены тем, что все россияне смотрят телевизоры бесплатно, а они должны покупать тарелки. В то же время в РТСР им сообщили, что технических препятствий для подключения полноценного телевидения через вышку нет. «Сказали, что это стоит 20,4 млн рублей, мол, собирайте деньги, и сразу подключим», — рассказала «URA.RU» жительница Махнево Татьяна Реутова.

Приезжавший в Махнево представитель департамента по информатизации и связи области Денис Мальцев объяснил отсутствие ТВ в селе тем, что «вас здесь проживает всего 5000 человек, и РТРС невыгодно вкладывать в вашу территорию деньги».