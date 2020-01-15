Югорчане поддержали подписанный Комаровой документ, ограничивающий мигрантов

За ограничения выступили все опрошенные агентством общественники, но с оговорками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Запреты для иностранцев на занятия определенных должностей, таких как повара, таксисты или официанты, оправданы и целесообразны. При этом с диаспорами можно договариваться. Об этом в разговоре с журналистом «URA.RU» заявил руководитель региональной общественной организации Югры «Общество русской культуры» Ярослав Соловьев.

«Мы все понимаем, что договориться всегда можно. Проблема не в запрете как таковом, который, например, лично я поддерживаю, а в том, как он реализуется, к чему приводит. Если он приводит к поднятию зарплат в отраслях и сокращает безработицу — прекрасно. Если к межнациональному напряжению — плохо», — добавил Соловьев.

Позицию Соловьева поддерживают и другие национальные диаспоры. Так, по мнению председателя общественной организации «Таджикская диаспора» Акмалжона Саидова, запрет на 10 видов деятельности для иностранцев имеет смысл. С другой стороны, считает Саидов, можно не полностью ограничивать в правах иностранцев, а ужесточить требования к ним. В это же время глава культурной общественной организации азербайджанцев Арзу Исмаилов уверен, что из-за региональных ограничений Югру покидают многие националы. «В итоге на рынке труда не хватает рабочей силы. Они уезжают в другие регионы, страдают предприниматели», — считает Исмаилов.

Но о том, что рынок труда только выиграл от инициативы окружных властей, говорит статистика департамента труда ХМАО. Ранее «URA.RU» писало, что после введения запрета на 2019 год, снизилось число граждан России, ищущих работу по специальностям повар и официант, а уровень зарплат в этой области вырос.