15 января 2020
14 января 2020

Экс-сотрудник ФСБ ушел из команды губернатора Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Пермь, дверь, кабинет, пустое кресло, портрет, портрет путина, кабинет губернатора
Владимир Самунин уволился из администрации губернатора Пермского краяФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Заместитель начальника контрольного департамента администрации губернатора Пермского края Владимир Самунин оставил свой пост, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Экс-глава отдела экономической безопасности краевого УФСБ достиг предельного возраста нахождения на госслужбе.

«10 января Владимир Самунин уволился в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе — 65 лет», — пояснил «URA.RU» инсайдер. В пресс-службе краевой администрации от комментариев отказались.

Самунина 4 февраля 2019 года назначали исполняющим обязанности главы контрольного департамента. До этого он был заместителем Ришата Ибрагимова, который возглавлял данный департамент. Позже руководителем департамента был назначен Алексей Колганов, а Самунин вновь стал заместителем.

«URA.RU» также рассказывало, что Ибрагимова назначили министром территориальной безопасности края вместо Андрея Ковтуна. В конце 2019 года Ибрагимов оставил свой пост, а в отношении Ковтуна было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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© Служба новостей «URA.RU»
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