Экс-сотрудник ФСБ ушел из команды губернатора Прикамья

Заместитель начальника контрольного департамента администрации губернатора Пермского края Владимир Самунин оставил свой пост, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Экс-глава отдела экономической безопасности краевого УФСБ достиг предельного возраста нахождения на госслужбе.
«10 января Владимир Самунин уволился в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе — 65 лет», — пояснил «URA.RU» инсайдер. В пресс-службе краевой администрации от комментариев отказались.
Самунина 4 февраля 2019 года назначали исполняющим обязанности главы контрольного департамента. До этого он был заместителем Ришата Ибрагимова, который возглавлял данный департамент. Позже руководителем департамента был назначен Алексей Колганов, а Самунин вновь стал заместителем.
«URA.RU» также рассказывало, что Ибрагимова назначили министром территориальной безопасности края вместо Андрея Ковтуна. В конце 2019 года Ибрагимов оставил свой пост, а в отношении Ковтуна было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».