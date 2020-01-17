Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил челябинским властям идею для саммитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил пригласить звезд российского спорта на игры стран БРИКС, которые пройдут в Челябинске летом 2020 года. Многие из них и лично сам Тихонов будут готовы рассмотреть такое предложение ради популяризации спорта, заявил чемпион «URA.RU».

«Организуйте хорошие аудитории, встречи с молодыми спортсменами и вообще молодежью. Позовите меня, Светлану Ишмуратову, „уральскую молнию“ нашу, легендарную конькобежку Лидию Скобликову, — пояснил Тихонов корреспонденту „URA.RU“. — Я буду в Челябинске в следующие выходные, готов пообщаться на эту тему с министром спорта Леонидом Одером».

По словам Тихонова, сегодня даже молодые спортсмены не знают ни звезд российского спорта, ни их достижений. «Я читаю лекции молодежи, шучу, что Ленина видел — а они не знают, кто это такой. Спрашиваешь о чемпионах, и тут начинают рыться в смартфонах. Это очень плохо, а тут имеется такой повод популяризовать спорт на региональном уровне», — заметил спортсмен.

Межгосударственная программа спортивных игр БРИКС в Челябинске, прозванных мини-Олимпиадой, уже согласована, но идею Тихонова можно реализовать на региональном уровне. «Вопросов нет. На спортивные игры БРИКС мы готовы пригласить наших олимпийцев», — заявил «URA.RU» вице-губернатор региона Вадим Евдокимов. Ранее свое предложение челябинским властям сделал знаменитый бард Олег Митяев.

Предполагалось, что в Челябинске пройдут все мероприятия саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Однако мероприятия с участием глав государств перенесли в Санкт-Петербург.