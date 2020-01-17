Одноклассники Мишустина рассказали о детстве премьер-министра

Одноклассники Михаила Мишустина рассказали, каким новый премьер-министр России был в детстве. Бывшие ученики школы №7 города Лобни вспоминают его способным учеником и честным человеком.
В Лобню семья Михаила Мишустина переехала из Москвы. Причиной стал переход отца на работу в Шереметьево. При этом в Лобне семья жила в элитном районе, где селились только семьи влиятельных сотрудников аэропорта «Шереметьево» и «Аэрофлота». Мишустин пошел в школу №7, где показал себя отличным учеником. «Он был очень коммуникабельный, живой и улыбчивый. У него была какая-то открытость. Его все почему-то звали по фамилии — Мишустин. Думаю, уважали», — рассказала сайту «Подмосковье сегодня» бывшая одноклассница Мишустина Елена Терехова.
Одноклассники описывают юного Михаила Мишустина как честного и принципиального человека, которому отлично давалась учеба. Также они рассказывают, что Мишустин никогда не ввязывался в конфликты и отлично играл на гитаре.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил на пост премьер-министра главу ФНС Михаила Мишустина. Позднее Госдума рассмотрела и утвердила его кандидатуру на новый пост, а предшественник Мишустина Дмитрий Медведев пожелал преемнику удачи.