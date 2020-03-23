22 марта 2020

В Екатеринбурге нашли свидетеля убийства пропавшей девушки. Экспертиза показала точную причину смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Яну нашли через месяц после исчезновенияФото: Яна Смирнова, Instagram

У следствия появился свидетель в деле об убийстве 19-летней Яны Смирновой из Екатеринбурга. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В деле появился человек в статусе свидетеля, который дал показания. Также экспертиза назвала точную причину смерти девушки — она была задушена», — рассказал инсайдер.

Жительница Екатеринбурга Яна Смирнова пропала 28 февраля. Девушку нашли спустя месяц в 30 км от Екатеринбурга возле поселка Рассоха. Известно, что девушка выпивала вместе со своей подругой, а потом поехала домой на машине своего знакомого. После этого Яну живой никто не видел.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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