На Урале к борьбе с коронавирусом подключили заключенных

В Челябинской области заключенные помогут ликвидировать дефицит медицинских масок, обозначившийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 25 марта на брифинге вице-губернатора Ирина Гехт.
«Завод в Еманжелинске переходит на изготовление масок. Их также стали шить в учреждениях ГУ ФСИН, — сообщила Гехт. — Хочу подчеркнуть, что все лечебные учреждения масками обеспечены полностью. Мы также ждем большой поставки из Москвы».
По информации URA.RU, швейные производства нескольких колоний задействованы для исполнения заказов гражданских предприятий. Сырье поступает со стороны, контингент будет выполнять услуги по пошиву. В управлении ГУ ФСИН по Челябинской области отказались от комментариев.
На данный момент на Южном Урале зафиксировано пять человек, для которых новосибирский центр «Вектор» подтвердил диагноз коронавирусной инфекции. Еще двое южноуральцев ждут заключения федеральной лаборатории. С вечера 25 марта на особый режим работы переходит аэропорт Челябинска, где к фильтрации пассажиров подключили транспортную полицию.
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