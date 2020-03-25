Аэропорт Челябинска переходит на новый режим работы из-за коронавируса

Пассажиров, прибывающих из-за рубежа, в аэропорту Челябинска будут встречать сотрудники транспортной полиции и отдельный автобус. Об этом сообщила 25 марта на брифинге вице-губернатор региона Ирина Гехт.
«Такой порядок вводится с вечера 25 марта. В самолеты будут входить полицейские и сообщать прибывшим из-за границы, что им надлежит пройти в специальный автобус. На нем им предстоит следовать к месту особого досмотра», — рассказала Гехт. Всех их ждет обязательное тестирование на коронавирус.
Ранее вице-губернатор сообщила, что число заболевших коронавирусной пневмонией в регионе достигло пяти человек. Еще два южноуральца, у которых тесты дали положительную реакцию на коронавирус, ожидают окончательных резульатов из новосибирского центра вирусологии и биотехники «Вектор».
С 18 марта в области действует режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены мероприятия с числом участников более 50 человек, прекращена работа театров, музеев и концертных залов. С 25 марта начнется закрытие кальянных, фитнес-центров и развлекательных заведений. В больницах началось резервирование допольнительных коек для заболевших, правительство региона выделило деньги на покупку 150 аппаратов ИВЛ.
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