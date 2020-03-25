На фоне коронавируса уральские коммунисты решили устроить массовое собрание

Коронавирус особенно опасен для пожилых люднй Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отделение КПРФ во втором по величине городе Челябинской области Магнитогорске собирается провести 26 марта общее собрание. Это вызвало возмущение жителей города, так как большинство сторонников компартии, пожилые люди, а им в условиях пандемии коронавируса лучше оставаться дома. Кроме того, в области действует режим повышенной готовности, согласно которому нельзя собираться в одном помещении более 50 человек.

«В вашей партии, в основном пенсионеры, которые находятся в зоне риска. Для чего делать собрание, собирать всех? Телевидение призывают, чтобы мы берегли родителей! Вы организаторы, что творите? Если не отмените, дальше звоночек будет в Ростпотребнадзор», — такое обращение к КПРФ появилось в самом популярном паблике города, «Чёрное& Белое Магнитогорск».

О том, что в период пандемии россиянам старше 60 лет не стоит лишний раз выходить из дома ранее заявили в Минздраве РФ. В ведомстве отметили, что пожилые люди наиболее подвержены осложнениям и смертности при коронавирусной инфекции COVID-19.

На звонок URA.RU по телефону секретаря КПРФ в Магнитогорске Рустама Валиева ответили, что «он не может говорить, так как спит после ночной смены». URA.RU удалось дозвониться до секретаря обкома КПРФ депутата Заксобрания региона Игоря Егорова. О планирующемся мероприятии он узнал от журналистов, после чего связался с магнитогорскими коллегами.

«Будет принято решение отменить собрание», — заявил Егоров URA.RU. Он также отметил, что мероприятия КПРФ в Челябинске с большим количеством участников отменены до 12 апреля. После этого до URA.RU дозвонился представитель горкома КПРФ в Магнитогорске Владимир Киров и сообщил, что собрание не состоится, и местные коммунисты будут искать новый формат для подобных мероприятий.