В Югре решили сэкономить на карантинных зонах для пациентов с подозрением на коронавирус

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила подчиненным пересмотреть необходимость обустройства карантинных зон в каждом из муниципалитетов. Такое задание она дала во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.
Тему для разговора подняла вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина. Она поинтересовалась, в чем необходимость обустройства обсерваторов в каждом из муниципалитетов уже сейчас, если нигде, кроме санатория «Юган» нет постояльцев. «А местные власти уже сейчас должны нести финансовые расходы по содержанию таких зон», — подчеркнула Дюдина.
Глава региона согласилась с этим мнением. Она напомнила, что создание обсерваторов необходимо для вахтовиков, лиц без определенного места жительства или других людей, кто не в состоянии самостоятельно обеспечить самоизоляцию. «До пятницы поручаю определиться с количеством и форматом таких зон», — дала задание Комарова.
Ранее URA.RU сообщало, что карантинные зоны предполагалось создать в каждом городе и районе ХМАО. Однако в некоторых муниципалитетах с этим появились проблемы из-за отсутствия необходимых помещений.
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