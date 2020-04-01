В Югре решили сэкономить на карантинных зонах для пациентов с подозрением на коронавирус

Создание обсерваторов дорого обойдется властям ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила подчиненным пересмотреть необходимость обустройства карантинных зон в каждом из муниципалитетов. Такое задание она дала во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.

Тему для разговора подняла вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина. Она поинтересовалась, в чем необходимость обустройства обсерваторов в каждом из муниципалитетов уже сейчас, если нигде, кроме санатория «Юган» нет постояльцев. «А местные власти уже сейчас должны нести финансовые расходы по содержанию таких зон», — подчеркнула Дюдина.

Глава региона согласилась с этим мнением. Она напомнила, что создание обсерваторов необходимо для вахтовиков, лиц без определенного места жительства или других людей, кто не в состоянии самостоятельно обеспечить самоизоляцию. «До пятницы поручаю определиться с количеством и форматом таких зон», — дала задание Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что карантинные зоны предполагалось создать в каждом городе и районе ХМАО. Однако в некоторых муниципалитетах с этим появились проблемы из-за отсутствия необходимых помещений.