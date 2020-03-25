Бизнес в ХМАО попытался нажиться на коронавирусе

Но губернатор предложила договариваться с владельцами помещений на условиях военного времени Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Мегионе (ХМАО) владельцы частных гостиниц готовы предоставить свои помещения для размещения потенциально больных коронавирусом людей, но по рыночной цене: по 500 рублей в сутки за койко-место. Об этом рассказал глава Мегиона Олег Дейнека во время заседания реионального оперштаба по распространению коронавируса.

«У нас нет муниципальных помещений, которые могли бы быть перепрофилированы под обсерваторы, как того требует Роспотребнадзор и решение штаба. Единственный вариант — гостиницы для вахтовиков. С учетом, что нужно создать примерно 100 мест, то нам требуется в худшем случае 50 тыс. рублей в день на это. Денег на это сейчас нет», — объяснил свою позицию мэр.

В ответ на это, губернатор ХМАО сообщила, что с предпринимателями нужно договариваться. «Заключаем договоры на условиях военного времени. Нужна щадящая плата, потому что никто не знает, как и когда мы будем использовать [эти помещения]. Давайте уже выработаем линию поведения с предпринимателями. Надо вежливо, но как следует принять решение, а не пытаться им [бизнесменам] наживаться», — резюмировала Комарова.

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU, Дейнека пояснил, что по более ранним решениям оперштаба, в каждом муниципальном образовании до 31 марта должны быть сформированы помещения для карантина, куда будут помещаться все, у кого подозревают коронавирус и что он надеется на сознательность бизнеса. «Будем предлагать такие условия, чтобы оплачивать по-минимуму: коммунальные расходы, аммортизацию. По 500 рублей в сутки, конечно, мы не потянем», — добавил Дейнека.

Ранее URA.RU писало, что из-за пандемии коронавируса в мире, в Югре должны появиться карантинные зоны в каждом городе. При этом помещения должны соответствовать требованиям Роспотребнадзор и Департамента здравоохранения.