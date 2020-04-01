Коронавирус поменял правила работы свердловского правительства

Все силы правительства направлены на борьбу с пандемией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С начала объявленной президентом РФ нерабочей недели органы власти Свердловской области резко снизили число принимаемых документов. Об этом свидетельствуют данные официального регионального интернет-портала правовой информации.

На предыдущей неделе на портале ежедневно публиковалось от 12 до 60 указов, распоряжений, приказов, докладов и других правовых актов. В первый день карантинной недели 30 марта на нем было выложено 10 документов (9 из них были подписаны 27 марта). 31 марта на портале появился всего один документ — распоряжение губернатора Евгения Куйвашева «О внесении изменений в состав рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения Свердловской области».

В департаменте информационной политики Свердловской области пояснили, что снижение объема публикуемых документов связано с необходимостью перераспределить ресурсы правительства на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. «В приоритетном порядке все усилия направлены на работу над решениями по противодействию и профилактике коронавируса, а также мерам по поддержке экономики. Это объективная реальность. Системе [областной власти] требуется какое-то время, чтобы рационально распределить возможности. Работа над постановлениями правительства, не связанными с эпидемией, продолжается в плановом порядке», — заверили в департаменте.

Согласно действующему законодательству, большая часть принимаемых свердловскими органами власти документов вступает в силу только после их публикации на официальном интернет-портале правовой информации.