У вахтовиков, эвакуированных с месторождения «Роснефти» в ХМАО, подозревают коронавирус

За эвакуированными вахтовиками наблюдают врачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У четверых вахтовиков, эвакуированных с Приобского месторождения, есть подозрение на COVID-19. Об этом на брифинге заявил секретарь оперативного штаба ХМАО по борьбе с коронавирусом Александр Тиртока, передает корреспондент URA.RU.

«Четыре [вахтовика] находятся под бдительным контролем наших медиков, потому что симптоматика, которая проявляется по их состоянию, не исключено, [говорит о] заражении коронавирусом», — заявил Тиртока.

Он отметил, что в общей сложности 24 человека, которые были доставлены с месторождения, сейчас находятся в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска с различными признаками респираторных заболеваний. Состояние нефтяников, у которых нет подозрений на коронавирус, врачи оценивают как удовлетворительное. Еще 16 человек размещены в обсерваторе на базе санатория «Юган».

Секретарь оперативного штаба пояснил, что причиной сложившейся ситуации стал тот факт, что один из нефтяников вернулся из заграничного отпуска и сразу отправился на вахту, проигнорировав карантин. «Не были выполнены в полном объеме рекомендации, которые давались на уровне правительства РФ и, естественно, не выполнены требования нормативно-правовых документов руководителя оперативного штаба — губернатора Югры Натальи Комаровой», — заявил Тиртока. Он также добавил, что сейчас силами правоохранительных органов и врачей принимаются меры по полной изоляции вахтовых поселков на Приобском месторождении.

Ранее URA.RU сообщало, что у одного из вахтовиков лабораторно подтвержден случай заболевания коронавирусом. Инцидент произошел среди сотрудников компании «Меркур», которая является подрядчиком «Роснефти». Ее структурное подразделение «Юганснефтегаз» и занимается разработкой северной части Приобского месторождения.