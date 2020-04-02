На свалку вывезли строительный мусор, оставшийся после сноса аварийных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Руководитель общественной организации «Экология Югры» Александр Хильман обвинил мэрию Советского района в поджоге свалки строительного мусора во время карантина. Об этом общественный активист сам рассказал URA.RU.

По версии Хильмана, районные власти таким образом пытаются сэкономить бюджетные деньги на утилизации строительного мусора. «Для того, чтобы ликвидировать эту свалку пришлось бы вывозить все отходы на специализированный полигон. А зачем это все делать, когда можно просто поджечь. Тем более, когда введен режим полной самоизоляции и всем явно не мусорных свалок», — считает общественник.

Заместитель главы Советского района Александр Уланов все обвинения в поджоге категорически отрицает. «Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, информация о таких инцидентах поступает пожарным, которые ликвидируют очаги возгорания. В результате, затем ликвидировать такие полусгоревшие залежи строительного мусора еще сложнее. В третьих, сейчас прорабатывается вопрос о вторичной переработке таких отходов, что существенно снизит расходы местного бюджета на утилизацию», — пояснил Уланов.

Ранее URA.RU сообщало, что Советский район является лидером антирейтинга Югры по количеству объектов, размещенных на карте свалок ОНФ. По некоторым свалкам у местных властей есть решения суда, исполнение которых тянется уже несколько лет. В ХМАО для борьбы с распространением коронавируса введен режим обязательной самоизоляции граждан.