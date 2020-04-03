02 апреля 2020
01 апреля 2020

В ХМАО среди зараженных коронавирусом вахтовиков оказались сотрудники крупной американской компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, нефть, буровая, нефтяники, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
По информации инсайдера, коронавирусом заразились сотрудники крупной американской компании Baker HughesФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе у троих сотрудников сервисной нефтегазовой компании Baker Hughes подтвердили диагноз коронавирус. Об этом URA.RU рассказал инсайдер на условиях анонимности. Ранее агентство писало о том, что за сутки в Югре вдвое выросло количество переносчиков заболевания.

«На Приобском месторождении коронавирус найден у троих сотрудников американской компании Baker Hughes. Власти утверждают, что на „Приобке“ таких случае было только два, но, на самом деле, заболели трое», — пояснил собеседник агентству.

Инсайдер добавил, что не знает, где сейчас находятся сотрудники с подтвержденным коронавирусом. По его информации, их доставили в одну из инфекционных больниц округа.

Получить оперативный комментарий в компании Baker Hughes URA.RU не удалось: там потребовали письменный запрос. На момент публикации новости ответ на него не последовал.

Ранее агентство писало о том, что на Приобском месторождении у одного из вахтовиков после возвращения из заграничного отпуска заподозрили коронавирус. Из-за этого 35 его коллег были помещены в обсервационную зону «Юган» и в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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