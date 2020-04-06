05 апреля 2020
04 апреля 2020

Пермячку, убившую своих детей, посмертно признали невменяемой

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка
Мать заявила, что изгоняла из детей бесовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Многодетную мать из города Кудымкар Пермского края, убившую двоих своих детей, признали невменяемой по результатам посмертной экспертизы. Уголовное дело в отношении нее прекращено.

«Она совершила преступление, находясь в невменяемом состоянии», — сообщил 59.ру и. о. руководителя Кудымкарского следственного отдела Тэймураз Чащин. В пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю URA.RU заявили, что пока у них нет такой информации.

Трагедия произошла утром 23 января. Расправившись с двумя детьми 2014 и 2019 годов рождения, мать пыталась покончить с собой. В доме было еще двое детей, они не пострадали и сейчас находятся с отцом.

Женщина заявила, что «изгоняла бесов из своих детей», ее поместили в психдиспансер. По словам знакомых, мать семейства посещала в Кудымкаре церковь евангелистов. Позже женщина скончалась в больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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