Пермячку, убившую своих детей, посмертно признали невменяемой

Многодетную мать из города Кудымкар Пермского края, убившую двоих своих детей, признали невменяемой по результатам посмертной экспертизы. Уголовное дело в отношении нее прекращено.
«Она совершила преступление, находясь в невменяемом состоянии», — сообщил 59.ру и. о. руководителя Кудымкарского следственного отдела Тэймураз Чащин. В пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю URA.RU заявили, что пока у них нет такой информации.
Трагедия произошла утром 23 января. Расправившись с двумя детьми 2014 и 2019 годов рождения, мать пыталась покончить с собой. В доме было еще двое детей, они не пострадали и сейчас находятся с отцом.
Женщина заявила, что «изгоняла бесов из своих детей», ее поместили в психдиспансер. По словам знакомых, мать семейства посещала в Кудымкаре церковь евангелистов. Позже женщина скончалась в больнице.