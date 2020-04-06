Пермские власти объяснили, что можно, а что нельзя делать во время карантина на даче

Переждать карантин на даче можно, начиная с 8 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермякам разрешили уехать на дачи в период тотального карантина. Изменения в указ о мероприятиях в связи с распространением вируса врио губернатора региона Дмитрий Махонин внес 6 апреля. Источник в оперштабе Пермского края рассказал URA.RU, как добраться до дачи, и что можно, а что нельзя делать пермякам на самоизолиции за городом.

Когда можно уехать на дачу?

Согласно поправкам губернатора, начиная с 00:00 часов среды, 8 апреля гражданам разрешен выезд из города на свои дачные участки, как смену места самоизоляции

Можно ли изолироваться на даче на выходные, а на рабочей неделе уезжать в квартиру?

Можно, но лучше ехать на более длительный период.

Можно ли поехать на дачу на автобусе/электричке?

Пока выезжать разрешат только на своем личном автотранспорте.

Как часто можно ездить в город за продуктами?

Ездить можно, но в ближайший по соседству с дачей магазин

Что делать, если остановит ДПС?

ДПС может вас остановить, но только для проверки документов — никаких санкций для переезжающих на самоизоляцию граждан не предусмотрено.

Будет ли полиция контролировать самоизоляцию граждан на дачах?

Полиция будет максимально лояльна к тем, кто уехал на дачи. Спецпатрулей в СНТ не будет.

Будут ли на дачу выезжать медики?

В минздраве Пермского края URA.RU пояснили, что, скорее всего, начиная с 7 апреля, медики начнут выезжать на вызовы к тем, кто уже самоизолировался на даче.