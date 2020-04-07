По мнению активистов, крепкий алкоголь стоит переработать в антисептики Фото: Илья Московец © URA.RU

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Активисты межрегиональной общественной организации «Работающая молодежь Сибири» предложили изъять из магазинов и со складов в ХМАО крепкий алкоголь, в том числе водку, переработать ее и сделать антисептики. Соответствующие обращение в адрес губернатора Югры они разместили в открытом доступе.

«В целях организации системной дезинфекции на объектах внешней среды в магазинах, а также снабжения антисептиками граждан, вынужденных в период самоизоляции посещать работу, предлагаем наладить производство 80% спирта методом дистилляции из крепких алкогольных изделий (водки и др.)», — написано в документе, подписал который председатель Сургутского отделения МРОО «РМС» Никита Шостак.

Полученный таким образов спирт молодежь предлагает использовать для приготовления антисептиков по одному из рецептов, найденных в интернете. По словам владельца магазина для самогоноварения, предложенный молодежью вариант использования водки — обыкновенная перегонка. «Красивое слово — дистилляция. Но это обычная перегонка. То есть активисты просто предлагают гнать самогон промышленными масштабами и делать из него антисептики», — добавил Максим Левачев.

Ранее активисты «РМС» обращались к губернатору ХМАО с просьбой закрыть алкомаркеты и табачные лавки на время самоизоляции, а до этого самовольно установили в Сургуте бюст Сталина, который позже демонтировали. Также руководитель «РМС» Шостак известен тем, что около часа ездил по городу на велосипеде в 40-градусный мороз, выступая против повышения стоимости проезда в автобусах, а потом сам признал акцию бесполезной.