Для посещения открыты природные парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места» и заказник «Режевской» Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 10 неделю действуют ограничительные меры, веденные в регионе из-за коронавирусной инфекции. Специально для жителей Среднего Урала URA.RU подготовило список мест, куда можно поехать и отдохнуть в первые выходные дни лета 2020 года, несмотря на карантин.

В Центре развития туризма Свердловской области URA.RU сообщили, что для посещения открыты природные парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места» и природно-минералогический заказник «Режевской». В регионе также разрешено гулять в городских парках и скверах.

«Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области рекомендует при посещении природных территорий обязательно соблюдать режим социальной изоляции, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать масочный режим», — уточнили там. При этом посетителям рекомендуется использовать средства защиты от клещей и соблюдать противопожарный режим.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом URA.RU сообщили, что действующий режим допускает прогулки на свежем воздухе с соблюдением мер безопасности. «Отдельные правила касаются передвижения людей в салоне автомобиля. Людям, выезжающим за город, стоит помнить, что в машине не должны находиться более двух человек, если это не близкие родственники. Оперативный штаб еще раз призывает всех жителей Свердловской области к соблюдению режима повышенной готовности», — уточнили там.