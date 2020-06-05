05 июня 2020

Где в Свердловской области можно отдохнуть в карантин. СПИСОК МЕСТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды с квадрокоптера. Екатеринбург, деревья, лес, река чусовая, природа
Для посещения открыты природные парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места» и заказник «Режевской» Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 10 неделю действуют ограничительные меры, веденные в регионе из-за коронавирусной инфекции. Специально для жителей Среднего Урала URA.RU подготовило список мест, куда можно поехать и отдохнуть в первые выходные дни лета 2020 года, несмотря на карантин.

В Центре развития туризма Свердловской области URA.RU сообщили, что для посещения открыты природные парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места» и природно-минералогический заказник «Режевской». В регионе также разрешено гулять в городских парках и скверах.

«Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области рекомендует при посещении природных территорий обязательно соблюдать режим социальной изоляции, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать масочный режим», — уточнили там. При этом посетителям рекомендуется использовать средства защиты от клещей и соблюдать противопожарный режим.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом URA.RU сообщили, что действующий режим допускает прогулки на свежем воздухе с соблюдением мер безопасности. «Отдельные правила касаются передвижения людей в салоне автомобиля. Людям, выезжающим за город, стоит помнить, что в машине не должны находиться более двух человек, если это не близкие родственники. Оперативный штаб еще раз призывает всех жителей Свердловской области к соблюдению режима повышенной готовности», — уточнили там.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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