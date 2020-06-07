В России снова растет число инфицированных коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 8 984 новых пациентов с коронавирусом. Это больше чем за предыдущий день, 6 июня (8 855, +129). Выздоровели 5 343 россиян, 134 умерли. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«Общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией составило 467 673 человека», — отметили в оперштабе.
Новые инфицированные есть и в регионах Урала: в Свердловской области — плюс 240, в Челябинской области — плюс 128, в Тюменской области — плюс 35, в ЯНАО — плюс 73, ХМАО — плюс 115, в Пермском крае — плюс 68, в Курганской области — плюс 18 (по данным местного оперштаба).
За все время пандемии в России умерли 5 859 человек с COVID-19, выздоровел 226 731 пациент.
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