В правительство Пермского края назначили выходца из «ЛУКОЙЛа»

Александр Пономарев будет координировать работу с подрядчиками в краевом правительстве Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Выходец из структур «ЛУКОЙЛа» Александр Пономарев назначен исполняющим обязанности заместителем министра строительства Пермского края. Информация об этом появилась на сайте краевого минстроя. На прежнем месте — в должности директора Управления капитального строительства при минстрое — Пономарев проработал менее трех месяцев.

«На должность исполняющего обязанности первого заместителя министра строительства Пермского края назначен Александр Пономарев», — сообщили в пресс-службе министерства строительства.

Пономарев будет курировать реализацию регионального проекта «Жилье», включенного в нацпроект «Жилье и городская среда», и реализацию нацпроекта «Стимул». Ему также поручено координировать работу Корпорации развития Пермского края (КРПК) — компании, которая отвечает за масштабную стройку в Березниках, где возводится жилье для переселенцев из зоны техногенной аварии.

В мае врио губернатора края Дмитрий Махонин поручил правительству региона назначить в профильных министерствах ответственных за работу с подрядчиками. Речь, прежде всего, шла о министерствах строительства и транспорта, а также о министерстве ЖКХ.

Пономарев возглавил Управление капитального строительства в середине марта этого года. До того он занимал пост замдиректора по развитию и капстроительству ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

URA.RU также писало, что заместителем руководителя администрации губернатора края стала бывшая сотрудница «ЛУКОЙЛ-Пермь» Мария Геворгян. Переход Геворгян в администрацию состоялся благодаря негласной сделке, которую заключили между собой врио губернатора Дмитрий Махонин и президент нефтяной компании в регионе Олег Третьяков.