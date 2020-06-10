Сегодня, 10 июня — 182-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 92-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
По данным университета Джонса Хопкинса, за ночь число зараженных увеличилось на 29 621 и достигло отметки в 7 185 573. Выздороветь удалось еще 31 274 пациентам, теперь их 3 352 665. Жертвами вируса за весь период пандемии стали 408 954 человека (+1 652).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где диагноз подтвердился у 1 973 803 американцев. На втором месте находится Бразилия — 707 412 случаев заражения, а тройку замыкает Россия, где COVID-19 подтвердился у 484 630 человек.
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Коронавирус в России
РФ вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии. Также в списке оказались Индонезия, Китай, Мексика и Австралия. Рейтинг составлен на основе размера госдолга, уровня безработицы и зависимости от международной торговли.
Минтруд решил изменить свой проект регулирования трудовых отношений во время пандемии и исключить из него запрет на увольнение россиян в одностороннем порядке. В ведомстве объяснили, что часть карантинных ограничений уже сняты, поэтому предлагаемая в первой редакции документа норма уже неактуальна.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN опроверг предположения о заниженной в РФ статистике смертности от коронавируса. Отвечая соответствующий вопрос, он задал встречный: «Вы не думали о возможности того, что российская система здравоохранения более эффективна?».
Академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU заявил, что использование медицинских масок и антисептиков в общественных местах может снизить распространение не только коронавируса, но и других инфекционных заболеваний.
За время самоизоляции многие россияне полюбили смотреть онлайн-концерты. После снятия режима жестких ограничений URA.RU решило поддержать традицию и устроить музыкальное мероприятие в канун Дня России. Концерт уральских музыкантов Максима Брызгалова и Евгении Нейман пройдет 11 июня в 19:00, посмотреть его можно в социальных сетях URA.RU.
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