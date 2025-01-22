Песков: шахматист Мурзин получал поддержку Федерации шахмат России

Пресс-секретарь президента России и председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина. По его словам, Федерация оказывала поддержку Мурзину, несмотря на его возможное желание сменить спортивное гражданство.
«Тренер критиковал Федерацию шахмат России, что, дескать, та не помогала. Это не так. Сам Мурзин и в „Сириусе“ занимался на шахматном направлении, принимал регулярное участие в сессиях гроссмейстерского центра федерации, в учебно-тренировочных сборах юношеской сборной России, в различных соревнованиях. Это и есть выражение поддержки федерации», — сказал Песков в интервью РБК.
Контекст заявлений Пескова связан с реакцией на слова бывшего министра спорта России Павла Колобкова, который выразил сомнение в мотивах Мурзина перейти под другой флаг, предположив финансовый интерес. В ответ на это Мурзин заявил, что после таких обвинений у него отпало желание выступать за Россию.
Ранее уроженец Нижнего Тагила Володар Мурзин стал чемпионом мира по шахматам в дисциплине рапид. Турнир проходил в Нью-Йорке, Мурзин набрал 10 очков за 13 туров и единолично занял первую строчку.
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