Евродепутаты от словацкой партии Smer-SD («Направление — социальная демократия») обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой поддержать Евросоюз в их газовом конфликте с украинским лидером Владимиром Зеленским. Депутаты заявили, что не понимают решение главы киевского режима в одностороннем порядке остановить транзит российского газа.
«Сегодня мы подготовили письмо для Европейской комиссии. Призываем Урсулу фон дер Ляйен выполнить свои обязательства, вытекающие из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов», — пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.
Письмо подписали евродепутаты из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Греции и Кипра. Сама председатель ЕК заявила, что Евросоюз заканчивает отказ от российского топлива и указала на необходимость «расширить инвестиции в зеленые технологии». Фон дер Ляйен уточнила, что комиссия представит эти задачи в рамках своего нового энергетического плана, пишет телеканал 360.
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