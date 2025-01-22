22 января 2025

Словацкие депутаты попросили главу ЕК защитить Евросоюз от Зеленского

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Евродепутаты призвали фон дер Ляйен защитить энергетические интересы ЕС
Евродепутаты призвали фон дер Ляйен защитить энергетические интересы ЕС Фото:

Евродепутаты от словацкой партии Smer-SD («Направление — социальная демократия») обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой поддержать Евросоюз в их газовом конфликте с украинским лидером Владимиром Зеленским. Депутаты заявили, что не понимают решение главы киевского режима в одностороннем порядке остановить транзит российского газа. 

«Сегодня мы подготовили письмо для Европейской комиссии. Призываем Урсулу фон дер Ляйен выполнить свои обязательства, вытекающие из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов», — пишет РИА Новости, ссылаясь на документ. 

Письмо подписали евродепутаты из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Греции и Кипра. Сама председатель ЕК заявила, что Евросоюз заканчивает отказ от российского топлива и указала на необходимость «расширить инвестиции в зеленые технологии». Фон дер Ляйен уточнила, что комиссия представит эти задачи в рамках своего нового энергетического плана, пишет телеканал 360

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Евродепутаты от словацкой партии Smer-SD («Направление — социальная демократия») обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой поддержать Евросоюз в их газовом конфликте с украинским лидером Владимиром Зеленским. Депутаты заявили, что не понимают решение главы киевского режима в одностороннем порядке остановить транзит российского газа.  «Сегодня мы подготовили письмо для Европейской комиссии. Призываем Урсулу фон дер Ляйен выполнить свои обязательства, вытекающие из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов», — пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.  Письмо подписали евродепутаты из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Греции и Кипра. Сама председатель ЕК заявила, что Евросоюз заканчивает отказ от российского топлива и указала на необходимость «расширить инвестиции в зеленые технологии». Фон дер Ляйен уточнила, что комиссия представит эти задачи в рамках своего нового энергетического плана, пишет телеканал 360. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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