Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась на неприятный «сюрприз» в хлебе из магазина «Магнит». Им оказался таракан, придавленный к багету. По словам вартовчанки, она заметила его только дома.
«Добрый день! Купили хлеб, дома уже заметили, что в нем присутствует „сюрприз“, покупали в „Магните“ на Северной, 1», — написала женщина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия»
Она также приложила фотографии продукта. На кадрах отчетливо видно раздавленное насекомое. URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что жительница Нефтеюганска (ХМАО) пожаловалась на неприятную находку в банке сгущенного молока — стекло. По словам югорчанки, там даже не один маленький кусочек, а несколько и размером они с ноготь.
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