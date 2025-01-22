22 января 2025

Жительнице Нижневартовска продали хлеб с тараканом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанка обнаружила неприятный «сюрприз» на хлебе
Вартовчанка обнаружила неприятный «сюрприз» на хлебе Фото:

Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась на неприятный «сюрприз» в хлебе из магазина «Магнит». Им оказался таракан, придавленный к багету. По словам вартовчанки, она заметила его только дома.

«Добрый день! Купили хлеб, дома уже заметили, что в нем присутствует „сюрприз“, покупали в „Магните“ на Северной, 1», — написала женщина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия»

Она также приложила фотографии продукта. На кадрах отчетливо видно раздавленное насекомое. URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жительница Нефтеюганска (ХМАО) пожаловалась на неприятную находку в банке сгущенного молока — стекло. По словам югорчанки, там даже не один маленький кусочек, а несколько и размером они с ноготь.

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Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась на неприятный «сюрприз» в хлебе из магазина «Магнит». Им оказался таракан, придавленный к багету. По словам вартовчанки, она заметила его только дома. «Добрый день! Купили хлеб, дома уже заметили, что в нем присутствует „сюрприз“, покупали в „Магните“ на Северной, 1», — написала женщина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» Она также приложила фотографии продукта. На кадрах отчетливо видно раздавленное насекомое. URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что жительница Нефтеюганска (ХМАО) пожаловалась на неприятную находку в банке сгущенного молока — стекло. По словам югорчанки, там даже не один маленький кусочек, а несколько и размером они с ноготь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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