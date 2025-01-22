Российским студенткам повысят декретные до 235 тысяч рублей

Министерство труда России разработало законопроект, предусматривающий значительное увеличение декретных выплат студенткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов. Согласно документу, пособия могут возрасти до 74,9–235,4 тыс. рублей в зависимости от региона проживания будущей мамы. Это инициатива была предложена по поручению президента РФ, пишут «Известия».
«Предлагаемая мера позволит в определенной степени преодолеть тренд откладывания рождения ребенка в студенческих семьях. Это не только должно повысить рождаемость, но и переломить сложившуюся за долгие годы тенденцию старения возраста матери», — приводят «Известия» слова директора Центра демографии и статистики Института экономических стратегий РАН Ольгий Золотаревой.
Законопроект предполагает выплаты в размере 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем регионе. Планируется, что новые меры начнут действовать после одобрения Госдумой в весеннюю сессию. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, средства на эти цели будут предусмотрены в федеральном бюджете.
Инициатива увеличения декретных выплат студенткам приходит на фоне других мер социальной поддержки семей с детьми, предложенных российским правительством. Ранее Госдума уже утвердила законопроект о повышении выплаты остатка средств материнского капитала и продлила программу материнского капитала до 2030 года.
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