22 января 2025

Российским студенткам повысят декретные до 235 тысяч рублей

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Увеличение декретных выплат, по мнению экспертов, позволит молодым семьям сохранить беременность
Увеличение декретных выплат, по мнению экспертов, позволит молодым семьям сохранить беременность Фото:

Министерство труда России разработало законопроект, предусматривающий значительное увеличение декретных выплат студенткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов. Согласно документу, пособия могут возрасти до 74,9–235,4 тыс. рублей в зависимости от региона проживания будущей мамы. Это инициатива была предложена по поручению президента РФ, пишут «Известия».

«Предлагаемая мера позволит в определенной степени преодолеть тренд откладывания рождения ребенка в студенческих семьях. Это не только должно повысить рождаемость, но и переломить сложившуюся за долгие годы тенденцию старения возраста матери», — приводят «Известия» слова директора Центра демографии и статистики Института экономических стратегий РАН Ольгий Золотаревой.

Законопроект предполагает выплаты в размере 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем регионе. Планируется, что новые меры начнут действовать после одобрения Госдумой в весеннюю сессию. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, средства на эти цели будут предусмотрены в федеральном бюджете.

Инициатива увеличения декретных выплат студенткам приходит на фоне других мер социальной поддержки семей с детьми, предложенных российским правительством. Ранее Госдума уже утвердила законопроект о повышении выплаты остатка средств материнского капитала и продлила программу материнского капитала до 2030 года.

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Министерство труда России разработало законопроект, предусматривающий значительное увеличение декретных выплат студенткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов. Согласно документу, пособия могут возрасти до 74,9–235,4 тыс. рублей в зависимости от региона проживания будущей мамы. Это инициатива была предложена по поручению президента РФ, пишут «Известия». «Предлагаемая мера позволит в определенной степени преодолеть тренд откладывания рождения ребенка в студенческих семьях. Это не только должно повысить рождаемость, но и переломить сложившуюся за долгие годы тенденцию старения возраста матери», — приводят «Известия» слова директора Центра демографии и статистики Института экономических стратегий РАН Ольгий Золотаревой. Законопроект предполагает выплаты в размере 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем регионе. Планируется, что новые меры начнут действовать после одобрения Госдумой в весеннюю сессию. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, средства на эти цели будут предусмотрены в федеральном бюджете. Инициатива увеличения декретных выплат студенткам приходит на фоне других мер социальной поддержки семей с детьми, предложенных российским правительством. Ранее Госдума уже утвердила законопроект о повышении выплаты остатка средств материнского капитала и продлила программу материнского капитала до 2030 года.
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