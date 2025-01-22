22 января 2025

Постпредство РФ в ООН: нужно посмотреть на условия Трампа по Украине

Полянский: Трамп в силах остановить антироссийскую политику США на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Трампа считают способным решить украинский конфликт, но важно понять, на каких условиях
Трампа считают способным решить украинский конфликт, но важно понять, на каких условиях Фото:

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что президент США Дональд Трамп обладает возможностями прекратить «злонамеренную» политику Америки на Украине. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.

«Он не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее „антироссийской“ и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — сказал Полянский. Он также подчеркнул необходимость понять, что означает «сделка» в понимании президента Трампа.

Полянский напомнил, что целью специальной военной операции (СВО), начатой Россией, является завершение конфликта, который ведет киевский режим против своего народа с 2014 года. Российский дипломат уточнил, что речь идет о защите прав человека и сохранении идентичности населения Украины.

Дмитрий Полянский в своих высказываниях акцентировал внимание на возможностях президента США Дональда Трампа изменить американскую политику на Украине, что может повлиять на международное положение США и репутацию Трампа. Профессор Джон Миршаймер также подчеркнул, что неспособность Трампа разрешить украинский кризис может быть воспринята как его личное поражение и нанести ущерб его международному имиджу.

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что президент США Дональд Трамп обладает возможностями прекратить «злонамеренную» политику Америки на Украине. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости. «Он не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее „антироссийской“ и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — сказал Полянский. Он также подчеркнул необходимость понять, что означает «сделка» в понимании президента Трампа. Полянский напомнил, что целью специальной военной операции (СВО), начатой Россией, является завершение конфликта, который ведет киевский режим против своего народа с 2014 года. Российский дипломат уточнил, что речь идет о защите прав человека и сохранении идентичности населения Украины. Дмитрий Полянский в своих высказываниях акцентировал внимание на возможностях президента США Дональда Трампа изменить американскую политику на Украине, что может повлиять на международное положение США и репутацию Трампа. Профессор Джон Миршаймер также подчеркнул, что неспособность Трампа разрешить украинский кризис может быть воспринята как его личное поражение и нанести ущерб его международному имиджу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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