Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что президент США Дональд Трамп обладает возможностями прекратить «злонамеренную» политику Америки на Украине. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.
«Он не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее „антироссийской“ и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — сказал Полянский. Он также подчеркнул необходимость понять, что означает «сделка» в понимании президента Трампа.
Полянский напомнил, что целью специальной военной операции (СВО), начатой Россией, является завершение конфликта, который ведет киевский режим против своего народа с 2014 года. Российский дипломат уточнил, что речь идет о защите прав человека и сохранении идентичности населения Украины.
Дмитрий Полянский в своих высказываниях акцентировал внимание на возможностях президента США Дональда Трампа изменить американскую политику на Украине, что может повлиять на международное положение США и репутацию Трампа. Профессор Джон Миршаймер также подчеркнул, что неспособность Трампа разрешить украинский кризис может быть воспринята как его личное поражение и нанести ущерб его международному имиджу.
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