Трамп пообещал России новые санкции: главное об СВО за 22 января

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить СВО, иначе он будет вынужден ввести новые санкции против РФ. При этом американский глава заявил, что рассматривает продолжение поставок оружия на Украину, и заявил о скорых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер Владимир Зеленский впервые открыто заявил о срыве Киевом переговоров в 2022 году. Теперь, в случае, если он не пойдет на новые переговоры, фронт ВСУ может обрушиться в течение 100 дней, заявили в Раде. Об этих и других главных новостях с фронта СВО — в материале URA.RU.
Трамп пригрозил России санкциями
Трамп призвал Россию успокоиться и прекратить СВО. В противном случае, по его словам, он будет вынужден ввести высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает США и их союзникам.
По словам американского президента, прекратить СВО можно легким или трудным путем. Сам Трамп подчеркнул, что предпочитает первый из них.
Зеленский признался в срыве переговоров 2022 года
Зеленский заявил, что стамбульские переговоры между Россией и Украиной в 2022 году , были сорваны из-за его нежелания идти на компромиссы, которые бы могли привести к потере президентского поста. Это было связано с тем, что во время переговоров, Зеленского собирались сместить с поста президента и поставить на его место пророссийского деятеля Виктора Медведчука. Так Зеленский впервые прокомментировал прекращение переговоров.
Украинский фронт рухнет через 100 дней
Если Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией, то фронт рухнет через 100 дней. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он отметил, что реальная численность ВСУ составляет 280 тысяч человек, Зеленский же завышает ее до 880 тысяч бойцов.
«Математика конфликта говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трем наступающим — это минимум для удержания позиций. Этот „минимум“ на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет как раз в течении 100 дней», — написал Дубинский.
Зеленский завышает численность своей армии для того, чтобы обосновать потребность в новой финансовой помощи Запада, объяснил Дубинский. По его словам, это способ «начислить себе парочку лишних миллиардов».
ВС РФ освободили Западное
Российская армия взяли под контроль село Западное (Харьковская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Данный населенный пункт находится севернее города Купянск, фактически над ним.
Трамп поставил задачу завершить конфликт на Украине за 100 дней
Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. При этом новый лидер США планирует лично контролировать процесс переговоров по ситуации на Украине.
При этом коллеги Келлога из прошлого заявляют, что он не может считаться независимой фигурой, поскольку его решения полностью подчинены воле Трампа. Из-за этого Келлог, предположительно, не будет привлекаться к осуществлению настоящих переговоров между США и Россией.
Атака украинских БПЛА на Россию
За ночь на 22 января силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над российскими территориями. Шесть БПЛА были ликвидированы над Ростовской областью и по одному — над Курской и Воронежской областями.
Российские истребители уничтожили склады ВСУ
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 успешно уничтожили военные объекты ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Северск, Николаевка, Серебрянка (ДНР). В ходе операции были уничтожены амбары с боеприпасами, склады и запасы горюче-смазочных материалов.
Также были выведены из строя командные пункты, стартовые позиции для беспилотных летательных аппаратов, связной узел, станция для радиоэлектронной борьбы, а также автомобильная и бронированная техника противника. Помимо этого, была уничтожена станция связи Starlink, боевая машина пехоты, а также несколько пунктов управления беспилотниками и артиллерийских орудий противника.
Трамп изучает вопрос поставок оружия Киеву
Трамп заявил, что власти США рассматривают возможность продолжения поставок оружия Украине. Американский президент при этом отметил, что его администрация займется вопросами переговоров с Путиным «в очень скором времени».
ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ под Курском
Расчеты российских огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили живую силу ВСУ в нескольких опорных пунктах в Курской области. Это позволило бойцам ВС РФ взять эти пункты и зачистить их, сообщает «Пятый канал».
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