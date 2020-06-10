В интернете появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов якобы предлагал составлять на ветеранов «протокольчики» за нарушение режима самоизоляции. На записи ведется диалог между липецким губернатором и мэром Липецка Евгенией Уваркиной.
Из разговора следует, что чиновники обсуждали отмену льготного проезда в общественном транспорте. Уваркина предлагала сообщать об этом населению через соцсети, однако Артамонов якобы предложил другой вариант. «К ним надо подходить и говорить: «Дедушка, какого хрена ты здесь делаешь? Может, они [полиция] начнут протокольчики на ветеранов составлять?» — цитирует Артамонова «
Позднее пресс-секретарь главы Липецкой области Михаил Шаршаков заявили ТАСС, что запись является смонтированной из нескольких фрагментов со старого совещания губернатора Артамонова. «Люди, сливающие записи, уже не знают, к чему прицепиться», — заявил он.
Это не первый случай, когда в сети появляются записи, на которых губернатор Липецкой области якобы делает какие-то резонансные высказывания. В начале мая СМИ приводили слова Артамонова о необходимости проводить дезинфекцию, чтобы люди боялись выходить из дома из-за отравлений. Позднее появлялась запись о том, что Артамонов якобы предложил поменять данные в отчетности о тестированиях на коронавирус. В тех случаях правительство области также заявляло, что слова вырваны из контекста.
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