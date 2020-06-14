В идее поднять зарплаты россиянам нашли серьезные минусы

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К началу лета экономисты зафиксировали «фантастический рост» безработицы. На 2 июня число россиян, зарегистрированных в службах занятости, достигло 2,1 млн человек, передает телеканал « Царьград » . Но в то же время в 2020 году финансовый и страховой секторы возглавили рейтинг отраслей с самыми большими зарплатами. Работники этой сферы в первые три месяца этого года заработали 106,6 тысячи рублей, пишет агентство Nation News . А самые низкие зарплаты получили работники гостиниц и предприятий общепита — 29 тысяч рублей.

«Не совсем понимаю, какой он [Владимир Жириновский] эффект хочет получить. Для бюджета? Маловероятно. Потому что социальные взносы платятся в социальные фонды. Бюджет пенсионного фонда и НДФЛ тоже не поднять, потому что миллионы будут уволены. Баланс будет мизерный, а удар по экономике существенный», — раскритиковал финансовый аналитик предложение политика.

Собеседник подчеркнул: из-за вынужденных увольнений миллионы россиян окажутся безработными, а малый и средний бизнес перейдет на работу в «черную» зону с зарплатами в конвертах. В конечном итоге никакой пользы от минимальной зарплаты в 30 тысяч рублей не будет.

Экономист нашел в этой идее несколько существенных минусов. По прогнозам эксперта, малый и средний бизнес не сможет официально выплачивать зарплату в 30 тысяч и выше из-за высоких социальных налогов. Потянуть такую «минималку» могут более крупные организации. «Многие предприятия платят своим сотрудникам официально меньше. Поэтому придется увольнять часть работников и принимать уже в качестве аутсорсинга. Социальные выплаты в этом случае обнулятся. Это приведет к росту административного прессинга и проверок, что не даст активности бизнесу», — объяснил Виталий Калугин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить в стране минимальную зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц. Политик объяснил это тем, что в российском обществе давно зреет недовольство слишком высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях.

Минимальная зарплата в размере 30 тысяч рублей в месяц может привести к массовой безработице и серьезному удару по экономике России. Такое мнение высказал финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU.

После роста зарплат компании будут вынуждены увольнять своих сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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