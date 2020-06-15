14 июня 2020

Отдых в детских лагерях Екатеринбурга станет короче и дороже. «Мы ждем оттока заявок на путевки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, отряд, кровать, летний лагерь, детский лагерь, летние каникулы, спальня, загородный лагерь, оздоровительный лагерь
Продолжительность смен в детских лагерях сократили до 14 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Несмотря на сокращение продолжительности смен в детских лагерях Екатеринбурга, стоимость путевок останется прежней, сообщил URA.RU источник в городских структурах власти. По словам другого собеседника агентства — в администрации одного из районов, — стоимость путевки в лагере на его территории — около 30 тысяч рублей, 10 из которых субсидируется из городского бюджета.

«Получается, что у нас для родителей стоимость одной путевки — 19,9 тысячи рублей. На эти деньги можно было бы ребенка свозить в Турцию, если бы страна была открыта», — рассказал городской чиновник. По его словам, это связано с недостаточным субсидированием детских лагерей. «Если цены действительно останутся такими, какие есть, мы ждем оттока заявок на путевки», — сказал он. На одном из городских форумов житель Екатеринбурга сообщил, что даже после сокращения смен, ему придется заплатить за отдых его ребенка 21 тысячу рублей вместо 13.

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В департаменте образования Екатеринбурга URA.RU заявили, что стоимость путевок будет пересчитана в связи с сокращением продолжительности смен. «Перерасчет будет. По примерным оценкам, стоимость путевки в зависимости от лагеря — 24-25 тысяч рублей [без учета городской субсидии]. Пока официальное решение не принято, но перерасчет будет сделан. Мы поэтому квитанции пока и не высылаем родителям», — объяснили в мэрии.

Как писало URA.RU, ранее стало известно, что загородные детские лагеря Екатеринбурга откроются с 1 июля, а с 27 июля начнут работу лагеря при городских школах. Предполагается, что из-за смещения сроков оздоровительной кампании для детей будут организованы четыре смены по 14 дней (в обычное время смены длятся 21 день). Лагеря и санатории будут работать в режиме обсерваторов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
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